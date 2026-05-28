アメリカのヒューストン大学とヒューストン大学のテキサス超伝導センターの研究チームが、常圧での超伝導転移温度の記録を151K(約マイナス122℃)まで引き上げたと報告しました。Ambient-pressure 151-K superconductivity in HgBa2Ca2Cu3O8+δ via pressure quench | PNAShttps://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2536178123Scientists break 30-year superconductivity record at normal pressure | ScienceDailyhttps://www.scien