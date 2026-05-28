「45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”」Blu-ray通常盤ジャケ写 松田聖子が28日、デビュー45周年記念ツアー映像作品「45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”」より３曲をYouTubeで公開した。【動画】YouTubeで公開された松田聖子「青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜」、「チェリーブラッサム2021 」、「Shapes Of Happiness」〜45th Anniversary