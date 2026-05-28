歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが5月28日、自身のインスタグラムを更新。長女の麗禾（市川ぼたん）さんと、長男の勸玄（市川新之助）さんの2ショット写真などを複数公開しました。【写真を見る】【 市川團十郎 】“親子時間”を公開「笑って、走って、遊び尽くすふたり」反響続々「本当に仲良しで良いご姉弟」「ぼたんチャン、お母さんに似てきてる！」團十郎さんは、子どもたちの写真を添えて「笑って、走って、遊び尽くすふ