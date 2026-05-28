◇MLBドジャース-ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)テオスカー・ヘルナンデス選手に代わり、3回から急遽レフトの守備に入ったキム・ヘソン選手が、7回にフェンス際での果敢なプレーで球場をわかせました。2点リードの2回、先頭のテオスカー・ヘルナンデス選手がショートゴロで1塁へ駆け抜けた直後に左太ももの裏を抑え、痛そうな様子を見せます。その後、3回の守備時に途中交代。レフトには内野手のキム・ヘソン選