今秋に愛知県と名古屋市が共催するアジア・アジアパラ競技大会の組織委員会は28日、チケットの一般販売を6月30日から先着順で始めると発表した。開会式などを含む全種目が対象。陸上や車いすラグビーなど一部は、同9日から先行販売する。一般販売では、誰でも購入できる「一般チケット」、65歳以上の高齢者や障害者手帳を持つ人が対象の「ハートフルチケット」に加え、団体向けなどを用意した。一般チケットの販売価格は、近く