バレーボール女子日本代表の宮部藍梨（27）、愛芽世（24）の海外移籍を28日に、それぞれのチームが発表した。ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート姉の藍梨は12日に、今季でヴィクトリーナ姫路の退団を発表。移籍先のアメリカリーグの“MLV ミネソタ”が契約を締結したと発表。ヘッドコーチのペドロ・メンデス氏は公式サイトで「藍梨選手をミネソタに迎えることが