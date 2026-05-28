開催概要大阪府では、指定管理者の公募を予定している「公の施設」への関心を高めることを目的として、各施設のPRを行う「OSAKA指定管理者公募個別相談会2026」が開催される。本相談会では、施設の概要や指定管理者に期待されること等、施設の詳細について知る機会が提供される。対面またはウェブ形式で実施され、１施設あたり約40分、施設担当者と個別に相談することが可能となっている。個別相談会開催日程対面開催令和８年７月