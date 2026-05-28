私はメイコ。夫のカツヤとのあいだには、小学生の子どもが2人。平々凡々な暮らしですが、幸せな日々を過ごしています。しかし最近ちょっと気になることが。カツヤがやたらとスマホを触っているのです。しかも私から隠れるようにコソコソと。私に何か言えないようなことでもあるのでしょうか？ひょっとして不倫！？いやいや、カツヤにかぎって……。でも一応心配なので、本人に確認してみようと思います。私がそばから離れると