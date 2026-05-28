消防によりますと、きょう昼ごろ、山形県米沢市中田町で車３台が絡む衝突事故がありました。 １人がけがをして病院へ搬送されましたが、けがの程度や意識の有無についてはわかっていないということです。 警察によりますと、この事故で、米沢市中田町の国道１３号が全面通行止めとなっています。