工藤遥加が自身のインスタグラムのストーリー機能を更新し、交通事故に遭っていたことを明かした。エントリー済みだった今週の「リゾートトラスト レディス」は欠場する。【写真】父・工藤公康氏との2ショット工藤はストーリー機能で、以下のようにつづった。「昨日9：40頃コース付近で赤信号を待っていたところ後ろから追突されてしまいました。病院を受診したところ頸椎捻挫、背部捻挫でした。ゴルフができる状態ではない為大