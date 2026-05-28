ブリヂストンから、コラボボールのアナウンス。「アマチュアゴルファーの大きな飛距離をサポートする【メガ飛び】性能を誇るゴルフボール『TOUR B JGR』から、ウルトラマンシリーズと初めてコラボレーションした『TOUR B JGR ウルトラマン』を6月12日に発売します。価格はオープンです」と、同社広報。【画像】ウルトラマン勢揃いの「ダース箱デザイン」もカッコいい！「当商品は、今年7月に放送開始60周年を迎えるウルトラマンシ