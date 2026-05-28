全英オープンの出場権がかかる「〜全英への道〜ミズノオープン」の練習場。話題の新作ドライバーやシャフトをテストする選手が多い中、“古め”なドライバーを振る選手を発見。ギアのこだわりについて聞いてみた。【写真】懐かしい！ 地クラブのぶっ飛びドライバーにヤマハのアイアン◇◇◇今回話を聞いたのが、予選会を勝ち上がって出場する八川遼。「遼」の字を見るとゴルフファンなら誰しもが「りょう」と読みたくなると思