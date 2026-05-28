音楽デュオ・ゆずの北川悠仁（49）の妻で、フリーアナウンサーの高島彩（47）が27日、自身のインスタグラムを更新。中1長女への手作り“そうめん弁当”を披露した。【写真】具だくさんで色彩豊か！中1長女への手作り“そうめん弁当”披露の高島彩高島は「今日はおそうめんをお弁当に」と切り出し、初夏の季節にぴったりな涼やかな弁当の写真をアップ。麺類をお弁当に入れる際の悩みである“麺のくっつき”を防ぐテクニックとし