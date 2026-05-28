ラグビー・リーグワン1部の神戸は28日、プレーオフ準決勝の東京SG戦（30日、秩父宮）に向けて調整した。同日にメンバーが発表され、5月2日の三重戦で負傷交代したCTBタリ・イオアサ（21）が2試合ぶりに復帰して先発メンバーに名を連ねた。左肩脱臼から回復して戦列に戻り「いいチャンスだと思う。ワクワクしている」と声を弾ませた。ニュージーランドのヘイスティングスボーイズ高を卒業後、23年に来日して神戸に加入した。3