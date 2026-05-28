「退職代行モームリ」のホームページ画面＝2月3日撮影「退職代行モームリ」の運営会社から、退職希望者が行う勤務先との交渉といった法律事務を紹介してもらったとして、弁護士法違反罪などに問われた弁護士法人「オーシャン」の代表梶田潤被告（45）は28日、東京地裁の初公判で起訴内容を認めた。検察側は懲役1年6月と、法人としての同社に罰金150万円を求刑し、結審した。判決は6月5日。検察側は、運営会社「アルバトロス」