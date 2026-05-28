TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが28日に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は30日連続となった。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、二階堂ふみが演じる主要キャラクター、柚木薫と思われるイラスト。世界医療機構（WHI）の医師である薫は、ジャミーンの主治医としてバルカ共和