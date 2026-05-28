木原官房長官は28日午前の会見で、ストーカー対策強化として、加害者にGPS機器を装着することなどを求めた自民党の提言に対して、「強力に研究を進めていくものと承知している」と述べた。木原官房長官は、会見でGPS装着の必要性について問われ、「3月には池袋の商業施設で、ストーカー規制法違反等で刑事罰を科せられ禁止命令も受けていた男が、その被害に遭っていた女性を殺害するという大変痛ましい事件が発生している。警察庁