伊野尾慧主演で初舞台化された『四畳半神話大系』が、チケット入手困難の声を受け、フジテレビの動画配信サービス・FODのPPVで6月14日から配信される。伊野尾は「四畳半から世界へ告ぐ! みなさん、これは好機です」と、森見登美彦ワールド全開のコメントを寄せている。『四畳半神話大系』森見登美彦氏の小説を原作にした『四畳半神話大系』は、京都の“腐れ大学生”が、選択肢の数だけ存在する複数の並行世界を同時に生きる姿を描