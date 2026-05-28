エミー賞ほか数多くの賞を受賞するヒット作となった『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚として制作された『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』のシーズン3が2026年6⽉22⽇よりU-NEXTで独占配信される。見放題での提供で、6⽉22⽇以降、1話ずつ全8話が配信となる。『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン3』が6⽉22⽇よりU-NEXTで独占配信開始『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』は、日本国内でも「ゲ