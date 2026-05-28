【その他の画像・動画等を元記事で観る】奄美大島出身のアーティスト・ReoNaの新曲「CLUTCH! (読み：クラッチ)」が、2026年6月8日（月）よりホール導入となる新作遊技機『ぱちんこ eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の搭載曲に決定した。「CLUTCH!」は、前作「GG」以来、約1年8カ月ぶりとなる『ソードアート・オンライン』関連作品のために書き下ろされたオリジナル楽曲。作品の世界観に寄り添い