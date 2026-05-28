有事のドル買い強まる、イラン革命防衛隊が米国に報復攻撃実施 米軍がイランの軍事施設を攻撃したことを受け、イラン革命防衛隊が報復攻撃を実施したと発表。 イラン革命防衛隊が米軍基地への攻撃を実施したと発表。米軍基地への攻撃は空爆への報復だ、侵略行為は決して見逃さない。繰り返される場合は我々の対応はさらに断固としたものになる。 NY原油先物は92ドル台まで急上昇、有事のドル買いが広がっている。日経は後