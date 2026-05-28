ＮＹ原油時間外92ドル台に乗せる、イランが報復攻撃実施 東京時間12:39現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝92.03（+3.35+3.78%） イラン革命防衛隊が米軍基地への攻撃を実施した。米軍基地への攻撃は空爆への報復だ、侵略行為は決して見逃さない。繰り返される場合は我々の対応はさらに断固としたものになる。