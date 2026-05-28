秋田朝日放送 クマの目撃が相次いでいることから秋田県は「出没警報」の期間を延長します。 ４月１４日に秋田県が出した「ツキノワグマ出没警報」の期間は５月３１日まででしたが、目撃件数が基準を大幅に超えていることから７月末まで延長されます。 秋田県によりますと、今年２０２６年５月１日から２５日までのクマの目撃件数は６１５件で、過去５年の５月中の平均件数の３．４倍に上っています。また、去年２０２５