リンクをコピーする

ビットコイン4月14日来安値イランが対米報復攻撃を実施 ビットコイン（ドル）(NY時間23:44) １ビットコイン＝73273.63（-1872.08-2.49%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間23:44) １ビットコイン＝11695937（-298803-2.49%） ※円はドル円相場からの計算値