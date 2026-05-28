ドルと円が上昇イランが対米報復攻撃を実施、停戦決裂の恐れ 米軍がイランの軍事施設を攻撃したことを受け、イラン革命防衛隊が報復攻撃を実施したと発表。これにより米イラン停戦が決裂する恐れがある。 イラン革命防衛隊は米軍基地への攻撃を実施したと発表。米軍基地への攻撃は空爆への報復だ、侵略行為は決して見逃さない。繰り返される場合は、我々の対応はさらに断固としたものになると警告。 NY原油先物は92ド