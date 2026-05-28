米株価指数先物下げ拡大、イランが対米報復攻撃を実施 東京時間12:49現在 ダウ平均先物JUN 26月限50637.00（-91.00-0.18%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7516.75（-23.25-0.31%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29834.25（-213.00-0.71%）