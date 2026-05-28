秋田朝日放送 秋田市の高校の野球部員に自転車用ヘルメットが贈られました。ヘルメットを率先して着用してもらい周りにも広げてもらう狙いです。 秋田中央警察署は２７日秋田市の新屋高校で交付式を開き、野球部員３７人にヘルメットを渡しました。 自転車に乗る際のヘルメットの着用が努力義務となってから３年が経ちますが、秋田県内の着用率は１０．３％で、全国平均の２１．２％に比べ低くなっています。 秋田中