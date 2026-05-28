Ｂ１レバンガ北海道は２８日、前・横浜ＢＣのSF松崎裕樹（２５）＝１９２センチ、９５キロ＝を獲得したことを発表した。2026-27シーズンの選手契約を締結し、背番号は２４。松崎は東海大学在学中の２０２３年１月に横浜ＢＣへ加入し、２５ー２６シーズンまでプレーした。クラブを通じて「僕自身初めての移籍で不安もありますが、昨シーズン躍進を見せたレバンガ北海道の力になれるように頑張っていきます。そして何よりも自分