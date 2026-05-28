◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）２週前追い切り＝５月２８日、栗東トレセン昨年覇者のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は調教パートナーを務める太宰啓介騎手（レースは武豊騎手）を背に、栗東・ＣＷコースで安田記念に出走するウォーターリヒトと併せ馬を行った。道中は手綱を抑えて外から横に並びかけると、直線残り２００メートル付近から促した。全