気温が上がると、食パンがあっという間にカビてしまうことがありますよね。実は冷凍保存が大正解なのですが、やり方を間違えると風味が落ちてしまうことも。パン屋さんに教わった、焼き立てのおいしさをキープできる冷凍保存の方法をご紹介します。 ▼キッチンペーパー＋ラップで包む「食パン保存方法」 大阪難波の行列のできるパン屋さんから教わった方法。食パンを1枚ずつキッチンペーパーで包み、さらにラップで包んで袋に入