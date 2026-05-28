お笑いコンビ「レイザーラモン」のレイザーラモンRG（51）が28日、自身のインスタグラムを更新し、愛車のバイクとの2ショットを披露した。「昨日は竜二Tシャツでした」と書き出すと、赤、白、黒色の愛車のバイクと青いヘルメット、白のTシャツ姿の自身の2ショットをアップした。ハッシュタグでは「cb1100typer」「CB1100RB1」と紹介した。RGの投稿に、お笑い芸人のゆりやんレトリィバァらが「いいね！」を付けた。