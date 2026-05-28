ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの武知海青が28日、都内で行われた1st写真集『BREATH』（主婦と生活社刊／29日発売）メディア向け発売記念会見に登壇。プロレスラーとしても活動しており、両立する上での大変さを語った。【全身ショット】爽やか…！ジャケットスタイルの武知海青“ハイブリッドプレイヤー”である武知は、昨年9月頃に急激に体重を増やして靭帯を損傷したそう。「体重が増えると体幹がズレて、体重移動