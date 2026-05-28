お笑いコンビ「ザ・ぼんち」の里見まさと（74）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。まさかの後輩芸人から呼び出されたことを明かした。深夜2時頃の投稿で、まさとは「こいつが、タンクの店に居てるから来なはれやです」と告白。自身の弟子「シンクタンク」のタンクが営む飲食店に「金属バット」友保隼平が訪れており、そこへ“呼び出された”ことを明かした。そして「関西圏の方ならお分かりでしょう西宮市から堺市