医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決した参院厚労委＝28日午後、国会参院厚生労働委員会は28日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決した。29日にも参院本会議で成立する見通しだ。市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」を処方された患者に薬剤費の25％の追加負担を求める制度を創設する。公的医療保険の給付を抑え、現役世代の社会保険料の軽減