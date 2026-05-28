高市早苗首相、フィリピンのマルコス大統領高市早苗首相とフィリピンのマルコス大統領が、28日の首脳会談後に発表する共同声明の原案が判明した。覇権主義的動きを強める中国を念頭に「東・南シナ海の情勢に深刻な懸念を表明し、力や威圧による一方的な現状変更に強く反対する」と明記した。政府関係者が明らかにした。原案のタイトルは「未来を共に織りなす」。「国際法に基づき、海洋紛争を平和的に解決することの重要性を強