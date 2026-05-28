北九州市は２８日、４月１日現在の推計人口が８９万８６６８人となり、１９６３年に市が誕生して以来、初めて９０万人を下回ったと発表した。市は６３年、５市が合併し、九州初の政令市として誕生した。推計人口は７９年に１０６万８４１５人で最多を記録したが、基幹産業の製鉄業の衰退や企業の転出などを受けて減少傾向が続き、２００５年に１００万人を割った。推計人口は、昨年１０月に実施した国勢調査の結果を反映させ