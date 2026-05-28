◆ロサンゼルス・ドジャースーコロラド・ロッキーズ27日（日本時間28日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは27日（日本時間28日）、ホームでロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番投手・DH」で先発出場。ロッキーズは菅野智之投手（36）が先発し、日本人投手対決が実現した。前日のロッキーズ戦で右手付近に死球が直撃し、途中交代していた大谷