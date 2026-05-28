『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が5月22日に放送され、依頼者の“超人気シンガーソングライター”が、12年前に生駒山で遭難した際に助けてくれた命の恩人を探す様子が描かれた。【映像】依頼者登場の瞬間（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の