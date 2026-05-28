ピザハットは、2026年5月28日から30日までの3日間限定で「肉の日」イベントを開催しています（一部店舗を除く）。肉系ハーフ＆ハーフピザや2枚セットが特別価格に毎月28日と29日に実施している「肉の日」キャンペーンです。今月はピザハット初の3日間開催。お肉好きにはたまらない人気の「お肉ピザ」が、木曜日から土曜日までお得に楽しめます。・直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ香ばしい直火焼チキン