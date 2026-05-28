開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、「学研まんが世界の歴史」と「日本の歴史」のセールが実施されている。 セールの対象になっているのは、学研の歴史マンガシリーズ。「世界の歴史」では文明の起こりから冷戦後の国際世界の様相までを、「日本の歴史」では有名な人物の活躍を中心に原始時代から平成初期までの歴史を、それぞれマンガで気軽に学ぶことができる。 現