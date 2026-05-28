開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、「まんがサイエンス」のセールが実施されている。 「まんがサイエンス」は、「5、6年の科学」に長期に渡り連載されていた学研の科学まんが。毎回ユニークな専門家が登場して科学解説を担当し、「宇宙人や恐竜人門のなぞ」や「レタスをカプセルで育てる話」など、バラエティに富んだ科学知識を展開する。 現在Kindleストアでは、本作の1巻