セブン-イレブン各店では2026年5月28日から、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。5月28日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。・ミニストップ・ローソン・ファミリーマート・セブン-イレブン・PLUSTA／Bellmart・デイリーヤマザキ・ポプラ最大半額のクーポンも登場「1個買うと1個もらえる」キャンペーン5月28日から6月3日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペ