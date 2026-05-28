5月28日、仙台89ERSは、荒谷裕秀および井上宗一郎と2025－26シーズンをもって契約が終了し、両選手が退団することを発表した。なお、両選手ともすでに移籍先が決定しているため、自由交渉選手リストへは公示されず、後日移籍先のクラブから発表されるという。 宮城県出身で現在27歳の荒谷は、189センチ86キロのシューティングガード兼スモールフォワード。白?大学から宇都宮ブレック