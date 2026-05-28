東芝テックがしっかり。この日、ＮＴＴドコモ（東京都千代田区）と購買行動データを活用したメーカーと小売業の支援を目的とした協業の検討を開始したと発表しており、好材料視されている。 ドコモが保有する１億を超えるｄポイントクラブ会員基盤や「ｄｏｃｏｍｏＳｅｎｓｅ」などをはじめとするマーケティングアセットと、東芝テックの国内５割以上のシェアを有するＰＯＳシステムを通じた購買