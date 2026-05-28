オカムラ食品工業が大幅続伸している。きょう付の日本経済新聞朝刊で国産養殖サーモンの記事が掲載されており、なかで同社も養殖の国内最大手として紹介され、２６年には「前年比２割増の４３００トンを生産する」と報じられたことが好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS