「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日正午現在でワークマンが「売り予想数上昇」５位となっている。 ２８日の東証スタンダード市場で、ワークマンが続落。作業服・関連用品の専門チェーン最大手である同社の２７年３月期純利益は１１日、前期比８．３％増の２２３億２９００万円と最高益見通しが示された。ただ、今期同利益は市場では２３０億円近い数字が期待さ