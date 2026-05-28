午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５５２、値下がり銘柄数は９６４、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に金属製品、倉庫・運輸、サービス、小売など。値下がりで目立つのは非鉄金属、情報・通信、保険など。 出所：MINKABU PRESS