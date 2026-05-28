ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎがストップ高の水準となる１５１円でカイ気配となっている。同社は２７日の取引終了後、米スペースＸ＜SPCX＞に対し、ファンドを通じて出資することを決めたと発表。これを材料視した買いが入った。投資資金は約２０億４２００万円を予定。このうち投資元本は約１６億８８００万円。２７年３月期の業績に与える影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS