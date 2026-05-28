韓国ソウルで下水道管工事中に作業員1人が死亡した埋没事故をめぐって、土砂崩落を防ぐための山留工事が行われていなかったことがわかった。【注目】日本の2倍以上…韓国の建設業労働者、最悪の事故死亡者比率5月28日、警察によると、ソウル水西（スソ）警察署は、事故が発生した27日に業務上過失致死の疑いで現場責任者のAを立件し、取り調べを行った。Aは当時、下水道管の交換工事に先立ち、土砂の崩落を防ぐ「山留工事」を行わ