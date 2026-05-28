28日13時現在の日経平均株価は前日比781.24円（-1.20％）安の6万4218.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は552、値下がりは964、変わらずは45と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は263.89円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が252.22円、東エレク が74.42円、キオクシア が49.98円、フジクラ が43.85円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ